AfD podržao bivšeg fudbalera za predsjednika Njemačke

Desničarska stranka Alternativa za Njemačku /AfD/ podržala je Tomasa Bertolda, bivšeg vrhunskog fudbalera, za novog njemačkog predsjednika.

"Sigurni smo da naš kandidat može biti izabran daleko izvan bilo koje stranačke linije", saopšteno je iz stranke.

Bertold je imao istaknutu profesionalnu fudbalsku karijeru, uključujući 64 utakmice sa njemačkom reprezentacijom, sa kojom je osvojio svjetsko prvenstvo u Italiji 2000. godine.

Takođe je učestvovao na demonstracijama protiv mjera vlade za suzbijanje pandemije virusa korona, prenosi Srna.

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Štefan Majer, portparol za sportsku politiku konzervativnog bloka koji predvodi kancelar Fridrih Merc, rekao je je bivši fudbaler bez sumnje bio izuzetan i veoma uspješan profesionalni igrač, ali da nije ozbiljan kandidat za najvišu funkciju u državi, prenosi "Dojče vele".

Kandidat koju podržavaju konzervativni blok, Socijaldemokrate /SPD/ i Zeleni Ilze Ajgner iz Bavarske Hrišćansko-socijalne unije /CSU/ smatra se favoritom za nasljednika sadašnjeg predsjednika Franka-Valtera Štajnmajera.

Glasanje na posebnoj skupštini sazvanoj u tu svrhu zakazano je za 30. januar