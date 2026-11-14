Kremlj potvrdio: Evo kada i gdje će biti sastanak Putina, Trampa i Sija

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Foto: Tanjug/JoseLuisMagana,KremlinPoolPhoto,Evan Vucci

Sastanak predsjednika Rusije Vladimira Putina, Kine Si Đinpinga i SAD Donalda Trampa održaće se 19. novembra u kineskom gradu Šenženu, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je potvrdio da je postignut dogovor o održavanju trilateralnog sastanka 19. novembra. "Ovaj sastanak će se održati u Šenženu na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje /APEK/", rekao je Peskov.

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