Policija suzavcem na demonstrante koji se bore protiv rastućih troškova života

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Foto: Tanjug/AP Photo/Emma da Silva

Policija je upotrijebila suzavac na demonstracijama u Nantu i privela nekoliko ljudi.

Policija je upotrijebila u centru grada trenutno protestuje oko 1.500 do 2.000 ljudi zbog rastućih troškova života, javio je Radio "Isi" Vlasti departmana Loara Atlantik, gdje se nalazi Nant, juče je izdao naredbu kojom se zabranjuju demonstracije u centralnom dijelu grada, prenosi Srna.

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