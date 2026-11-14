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Policija suzavcem na demonstrante koji se bore protiv rastućih troškova života

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АТВ редакција
14.11.2026 18:08

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Suzavac ispunjava deo demonstracija na kojima se zahtevaju veće plate, podržava protestni pokret u srednjim školama i protivi zakonu „Dozvola za ubijanje“ u Parizu, subota, 14. novembar 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma da Silva

Policija je upotrijebila suzavac na demonstracijama u Nantu i privela nekoliko ljudi.

Policija je upotrijebila u centru grada trenutno protestuje oko 1.500 do 2.000 ljudi zbog rastućih troškova života, javio je Radio "Isi"

Vlasti departmana Loara Atlantik, gdje se nalazi Nant, juče je izdao naredbu kojom se zabranjuju demonstracije u centralnom dijelu grada, prenosi Srna.

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Tagovi :

Francuska

protesti u Francuskoj

Pariz

Policija

Suzavac

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Demonstranti drže transparente tokom demonstracija za veće plate i u znak podrške protestnom pokretu u srednjim školama u Parizu, u subotu, 14. novembra 2026. godine.

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