Zbog ptičjeg gripa biće usmrćeno oko 19.000 koka nosilja i patki

Ptičji grip potvrđen je na farmi u selu Hirden u istočnom dijelu Holandije, zbog čega će biti usmrćeno oko 19.000 koka nosilja i patki, saopštile su nadležne službe.

Holandska uprava za bezbjednost hrane i proizvoda široke potrošnje naredila je da bude usmrćeno 6.000 patki i 13.000 koka nosilja da bi se spriječilo dalje širenje.

Farma je i 2022. godine bila pogođena ptičjim gripom, prenosi holandski medij "NOS".

U krugu od 10 kilometara oko zaraženog gazdinstva nalazi se još 14 živinarskih farmi, a na tom području odmah je uvedena zabrana transporta živine, jaja, stajnjaka i prostirke za životinje.

U ovom selu je ove sedmice zbog ptičjeg gripa na još dvije farme usmrćeno 165.000 patki.

Svijet Otkriven ptičiji grip na farmi u blizini Berlina

Uprava za bezbjednost grane istražuje širenje zaraze na tri gazdinstva i pokušava da utvrdi kako je virus dospio na farme, prenosi Srna.

Farme u krugu od tri kilometra od zaraženih gazdinstava biće pod pojačanim nadzorom.

U Holandiji je od kraja oktobra na snazi obaveza držanja živine u zatvorenim prostorima ili pod zaštitnim mrežama da bi se spriječilo širenje ptičjeg gripa.