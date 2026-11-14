Zbog ptičjeg gripa biće usmrćeno oko 19.000 koka nosilja i patki

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Ptičji grip potvrđen je na farmi u selu Hirden u istočnom dijelu Holandije, zbog čega će biti usmrćeno oko 19.000 koka nosilja i patki, saopštile su nadležne službe.
Holandska uprava za bezbjednost hrane i proizvoda široke potrošnje naredila je da bude usmrćeno 6.000 patki i 13.000 koka nosilja da bi se spriječilo dalje širenje.
Farma je i 2022. godine bila pogođena ptičjim gripom, prenosi holandski medij "NOS".
U krugu od 10 kilometara oko zaraženog gazdinstva nalazi se još 14 živinarskih farmi, a na tom području odmah je uvedena zabrana transporta živine, jaja, stajnjaka i prostirke za životinje.
U ovom selu je ove sedmice zbog ptičjeg gripa na još dvije farme usmrćeno 165.000 patki.
Svijet
Otkriven ptičiji grip na farmi u blizini Berlina
Uprava za bezbjednost grane istražuje širenje zaraze na tri gazdinstva i pokušava da utvrdi kako je virus dospio na farme, prenosi Srna.
Farme u krugu od tri kilometra od zaraženih gazdinstava biće pod pojačanim nadzorom.
U Holandiji je od kraja oktobra na snazi obaveza držanja živine u zatvorenim prostorima ili pod zaštitnim mrežama da bi se spriječilo širenje ptičjeg gripa.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 mj0
Svijet
6 mj0
Zdravlje
7 mj0
Svijet
7 mj0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h1
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu