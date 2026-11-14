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Sve zbog jedne žice: Američke vlasti otkrile uzrok avio-kolapsa

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АТВ редакција
14.11.2026 21:39

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Avion kompanija „Frontijer erlajns“ i „Ameriken erlajns“ nalaze se jedan pored drugog uz rulnu stazu na Međunarodnom aerodromu Dalas-Fort Vort u Teksasu, u petak, 13. novembra 2026. godine, nakon što je Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) obustavila letove širom SAD.
Foto: Tanjug/AP Photo/Tony Gutierrez

Do višečasovne obustave svih letova u SAD u petak dovela je rutinska instalacija nove opreme na jednoj od komunikacionih podstanica, saopštio je američki ministar saobraćaja Šon Dafi.

Federalna uprava za civilno vazduhoplovstvo (FAA) potpuno je obustavila vazdušni saobraćaj u SAD u petak uveče. Otkazano je oko 10.000 letova, a više od 300.000 ljudi ostalo je da čeka na aerodromima. Na konferenciji za novinare u subotu, Dafi je objasnio da je uzrok kolapsa sistema bio relativno banalan.

„Evo šta mislimo da se dogodilo. Na jednoj od naših udaljenih lokacija, podizvođač je obavljao redovno održavanje i jednu od telefonskih linija prebacio sa bakarne žice na optički kabl. Taj podizvođač je 'L3 Haris', oni sa nama rade već 20 godina. Oni su zapravo vlasnici mreže koju FAA koristi za kontrolu neba“, rekao je Dafi.

Prema njegovim riječima, do zamjene je moralo doći zato što se ta žica više ne proizvodi, a FAA je možda posljednja služba koja uvodi optičke kablove, zbog nedostatka budžetskog finansiranja.

Nakon instalacije, međutim, ruter je počeo da „preplavljuje“ sistem kontrole neba, pa su ostali ruteri u sistemu dobijali po 1.000 pokušaja kontakta svakih četiri do pet sekundi, objasnio je Dafi. To je zatim poremetilo sistem radio-komunikacije sa avionima, kao i neke od radara, i onemogućilo rad kontrole letenja.

„Sada radimo na tome da utvrdimo da li je u pitanju bila nesposobnost ili nemar radnika 'L3 Harisa' ili su instalirali neispravan uređaj“, saopštio je Dafi.

Ovo je već treći put od 2000. godine da je FAA naredila obustavu vazdušnog saobraćaja. Prvi incident dogodio se 11. septembra 2001. godine, zbog terorističkih napada, a drugi put 2023. godine, kada je sistem za upozoravanje prestao da radi na dva sata zbog pogrešnog ažuriranja softvera.

Putnički saobraćaj u SAD većinom se odvija avionima i automobilima, jer je željeznička mreža uglavnom namijenjena za prevoz tereta. Dafi je priznao da su „desetine hiljada“ putnika ostale zaglavljene na aerodromima u petak, dok avio-industrija procjenjuje da je riječ o skoro 400.000 ljudi. Mnogi od njih proveli su noć na aerodromima, jer je prinudna pauza dovela do lančanog poremećaja reda letenja.

Broj otkazanih i odgođenih letova tako se popeo na više od 15.000, dok se broj pogođenih putnika procjenjuje na milion i po, javlja AP.

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Tagovi :

avion

Amerika

obustava saobraćaja

Saobraćajni kolaps

FAA

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