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Kamion vozača iz BiH buknuo na njemačkom autoputu, vatra progutala šest auta

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АТВ редакција
15.11.2026 08:01

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Kamion vozača iz BiH buknuo na njemačkom autoputu, vatra progutala šest auta
Foto: Facebook / Rosenheim24

Autotransporter kojim je upravljao 47-godišnji državljanin BiH zapalio se u petak ujutro na auto-putu A8 kod Rozenhajma u Njemačkoj. Vozač je prošao bez povreda, a u požaru su uništeni prikolica i automobili koje je prevozio.

Kako piše lokalni portal „Rozenhajm24“, kamion iz Slovenije kretao se prema Salcburgu kada je vozač oko 5.40 časova iz prikolice začuo „čudne zvukove“. Zaustavio se u zaustavnoj traci i već tada uočio prve plamenove. Pokušao je da ugasi vatru aparatom za gašenje, ali bez uspjeha.

Prema podacima policije koje prenosi njemačka agencija DPA, kamion je prevozio šest automobila. Četiri su potpuno izgorjela, a dva su teško oštećena. Šteta se procjenjuje na oko 100.000 evra, a policija kao vjerovatan uzrok navodi tehnički kvar.

Vatrena kugla vidjela se izdaleka

Požar je izbio na dionici između petlje Intaldrajek i isključenja za Rozenhajm. Vatrogasci iz Raublinga, Pfaundorfa i Niklhajma brzo su stavili vatru pod kontrolu, a istragu je preuzela saobraćajna policija iz Rozenhajma.

Novinar lokalnog lista „OVB“ Tim Nimajer, koji je tuda prošao prije dolaska vatrogasaca, rekao je da se velika narandžasta vatrena kugla vidjela sa nekoliko stotina metara udaljenosti, te da je u njegovom automobilu postalo vruće dok je prolazio. Vozač je tada već bio izvan kamiona, a pomagali su mu drugi vozači.

Auto-put prema Salcburgu bio je potpuno zatvoren do 7.30 časova, dok su desna i zaustavna traka ostale zatvorene još nekoliko časova zbog uklanjanja olupine, prenosi Kliks.

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Tagovi :

Zapaljen automobil

Autoput

Njemačka

Kamiondžija iz BiH

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