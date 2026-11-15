Izraelska vojska ubila komandanta Hamasa

Izraelska vojska saopštila je da je ubijen Samir Mahmud Hasan Abu Junis, komandant militantne grupe Hamas.

U saopštenju je navedeno da je komandant Hamasa ubijen neposredno poslije ponoći u vazdušnom napadu na južnu Gazu.

Navedeno je da je on radio na jačanju Hamasa i rukovodio planovima za napredovanje grupe i izvođenje terorističkih napada.

Dva mjeseca ranije, njegov prethodnik je takođe ubijen u izraelskom napadu.

Vojska je saopštila da je ciljala i druge militante Hamasa, ali nije pružila dodatne detalje, prenosi AP.

Hamas je u saopštenju potvrdio ubistvo Samira Mahmuda Hasana Abu Junisa, komandanta brigade "Rafah". Dodali su da će on kasnije danas biti sahranjen.