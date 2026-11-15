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Napadnuta američka baza: IRGC preuzela odgovornost, odjekuju eksplozije

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АТВ редакција
15.11.2026 08:54

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Napadnuta američka baza: IRGC preuzela odgovornost, odjekuju eksplozije
Foto: Tanjug/AP/Sepahnews

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da je sa šest dronova napala američki radar u bazi helikoptera u Bahreinu, nakon čega su se u toj zemlji oglasile sirene za uzbunu, a Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina pozvalo je stanovništvo da se uputi na najbliže bezbjedno mjesto.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina uputilo je apel građanima i stranim državljanima koji borave u zemlji da ostanu smireni, potraže najbližu bezbjednu lokaciju i razvoj situacije prate isključivo putem zvaničnih kanala, prenosi Al Džazira.

Revolucionarna garda Irana je, u međuvremenu, saopštila da je Ormuski moreuz zatvoren i upozorila da će svaki američki napad biti dočekan još snažnijim i odlučnijim odgovorom, prenosi agencija Tanjug.

IRGC: Dva naftna tankera zahvaćena požarom nakon udara u mine u Ormuskom moreuzu

Na dva naftna tankera izbio je požar nakon što su tokom noći udarila u podvodne mine u južnom dijelu Ormuskog moreuza, saopštile su pomorske snage iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC), navodeći da su brodovi pokušali da tajno prođu nedozvoljenom rutom.

U saopštenju IRGC-a navodi se da su tankeri prethodno isključili navigacione sisteme i sisteme za automatsku identifikaciju plovila, u pokušaju da prikriju kretanje kroz Ormuski moreuz.

Prema navodima iranske Revolucionarne garde, nakon udara u morske mine došlo je do eksplozija i izbijanja velikog požara na oba tankera.

U saopštenju se dodaje da su još dva naftna tankera, koja su takođe pokušala da prođu nedozvoljenom rutom, postupila po upozorenjima centra za kontrolu pomorskog saobraćaja IRGC-a i vratila se u pravcu Persijskog zaliva.

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Iran

Revolucionarna garda

američka vojska

Amerika

Teheran

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