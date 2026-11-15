Bivši premijer Velike Britanije Boris Džonson požalio se u medijima kako je trpio "mučenje" 2017. godine u Moskvi zbog gostoprimstva ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova.

Prema njegovim riječima, u to vrijeme je navodno želio da obnovi odnose sa Moskvom, ali je pokušaj "završio katastrofom".

Džonson tvrdi da ga je Lavrov "natjerao da pije ogromne količine votke" i to dok je sjedio ispred "veoma vrućeg kamina".

"Bukvalno je ličilo na neku vrstu kazne u viktorijanskoj privatnoj školi. Bilo je strašno", požalio se Džonson u emisiji "Tres respuestas". Epizoda sa Lavrovom toliko je duboko povredila Džonsona da je ovo drugi put da je pominje, prvi put u svojim memoarima.

Međutim, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova prisustvovala je tom sastanku i ispričala šta se zapravo dogodilo.

"Mogao je da izabere vino koje je bilo ispred njega. Ali je, po ukusu, odabrao da se napije. Sjećam se ja tog ručka. Džonson je sve vrijeme tražio da mu se dospe još. Onda je stigla Liz Tras (bivša britanska premijerka). Tu su čak i muškarci bili iznenađeni. Atmosfera engleskog paba, koju je donijela Britanka, nikako se nije uklapala u zidove vile Morozova (prijemne kuće ruskog Ministarstva spoljnih poslova)", rekla je Zaharova za Komsomoljsku pravdu, a prenosi RT Balkan.