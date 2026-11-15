Ilon Mask pokrenuo peticiju za vraćanje Jensena Huanga

Više od 130.000 ljudi potpisalo je peticiju za vraćanje bivšeg šefa američke tehnološke kompanije "Envidija" Jensena Huanga.

Američki preduzetnik Ilon Mask započeo je juče prikupljanje potpisa za ovu peticiju, a na sajtu gdje se prikupljaju potpisi, zaključno sa 7.00 časova jutros, potpisalo je 137.900 ljudi.

"Envidija" je u četvrtak, 12. novembra, objavila Huangovu ostavku na mjestu predsjednika i generalnog direktora zbog skandala u vezi sa bliskim odnosom sa Alis Huang, koja je navodno radila za kineske vlasti.

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je neosnovanim tvrdnje o kineskoj špijunaži u slučaja "Envidije".