Ilon Mask pokrenuo peticiju za vraćanje Jensena Huanga

Autor:ATV redakcija
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Više od 130.000 ljudi potpisalo je peticiju za vraćanje bivšeg šefa američke tehnološke kompanije "Envidija" Jensena Huanga.
Američki preduzetnik Ilon Mask započeo je juče prikupljanje potpisa za ovu peticiju, a na sajtu gdje se prikupljaju potpisi, zaključno sa 7.00 časova jutros, potpisalo je 137.900 ljudi.
"Envidija" je u četvrtak, 12. novembra, objavila Huangovu ostavku na mjestu predsjednika i generalnog direktora zbog skandala u vezi sa bliskim odnosom sa Alis Huang, koja je navodno radila za kineske vlasti.
Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je neosnovanim tvrdnje o kineskoj špijunaži u slučaja "Envidije".
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