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Ilon Mask pokrenuo peticiju za vraćanje Jensena Huanga

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АТВ редакција
15.11.2026 12:54

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Izvršni direktor kompanije Nvidija Jensen Huang sluša dok predsjednik Donald Tramp govori tokom događaja u Američkom institutu za mir, 8. oktobra 2026. godine u Vašingtonu.
Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File/Tanjug

Više od 130.000 ljudi potpisalo je peticiju za vraćanje bivšeg šefa američke tehnološke kompanije "Envidija" Jensena Huanga.

Američki preduzetnik Ilon Mask započeo je juče prikupljanje potpisa za ovu peticiju, a na sajtu gdje se prikupljaju potpisi, zaključno sa 7.00 časova jutros, potpisalo je 137.900 ljudi.

"Envidija" je u četvrtak, 12. novembra, objavila Huangovu ostavku na mjestu predsjednika i generalnog direktora zbog skandala u vezi sa bliskim odnosom sa Alis Huang, koja je navodno radila za kineske vlasti.

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je neosnovanim tvrdnje o kineskoj špijunaži u slučaja "Envidije".

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Tagovi :

Jensen Huang

Nvidija

Ilon Mask

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