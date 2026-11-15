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Oštra poruka iz Kremlja: Rusija će upotrijebiti silu ako nije moguć sporazum sa Evropom

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АТВ редакција
15.11.2026 13:20

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Oštra poruka iz Kremlja: Rusija će upotrijebiti silu ako nije moguć sporazum sa Evropom

Rusija će morati da upotrijebi silu da bi postigla svoje ciljeve, ako ne bude moguć sporazum sa Evropom, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Ako EU ne želi mir, Peskov je naveo da onda nema smisla razgovarati o rješenju ukrajinskog sukoba ili bezbjednosnom okviru EU.

Peskov je ranije rekao za TASS da pregovarači koje je izabrala Evropa još nisu pokušali da kontaktiraju Rusiju.

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Tagovi :

Ukrajina

Rusija

Evropska unija

Kremlj

Dmitrij Peskov

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