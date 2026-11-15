Njemačka: Hapšenja, napadi na policiju, krivične prijave

U Berlinu je tokom jučerašnjih demonstracija uhapšeno 20 učesnika, zabilježeni su napadi na policiju i otpor hapšenju, a tri pripadnika policije su povrijeđena.

Policija je podnijela krivične prijave protiv učesnika demonstracija pokreta "Generacija Z preuzima odgovornost".

U Berlinu se juče okupilo oko 1.200 demonstranata, navodi DPA.

Policija je saopštila da su demonstracije povremeno postajale nasilne, uključujući sukobe između policajaca i učesnika.

Iz policije su jutros rekli da je tokom hapšenja više puta bilo otpora policiji i fizičkih napada na policajce.

Prije početka marša, učesnici su pokušali da probiju policijski kordon što snage reda nisu dozvolile.

Podnijeto je 28 krivičnih prijava zbog nereda, napada, pružanja otpora policajcima i kršenja propisa o eksplozivima.

Slogani demonstranata bili su usmjereni protiv škola kojima treba obnova, obavezne vojne službe, smanjenja univerzitetskog i socijalnog finansiranja i drugih pitanja, prenosi Srna.