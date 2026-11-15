Logo

Njemačka: Hapšenja, napadi na policiju, krivične prijave

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
15.11.2026 15:25

Komentari:

0
Demonstrant je uhapšen tokom protesta pod sloganom „Generacija Z brine o tome“, u Berlinu, Njemačka, u subotu, 31. oktobra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

U Berlinu je tokom jučerašnjih demonstracija uhapšeno 20 učesnika, zabilježeni su napadi na policiju i otpor hapšenju, a tri pripadnika policije su povrijeđena.

Policija je podnijela krivične prijave protiv učesnika demonstracija pokreta "Generacija Z preuzima odgovornost".

U Berlinu se juče okupilo oko 1.200 demonstranata, navodi DPA.

Policija je saopštila da su demonstracije povremeno postajale nasilne, uključujući sukobe između policajaca i učesnika.

Iz policije su jutros rekli da je tokom hapšenja više puta bilo otpora policiji i fizičkih napada na policajce.

Prije početka marša, učesnici su pokušali da probiju policijski kordon što snage reda nisu dozvolile.

Podnijeto je 28 krivičnih prijava zbog nereda, napada, pružanja otpora policajcima i kršenja propisa o eksplozivima.

Slogani demonstranata bili su usmjereni protiv škola kojima treba obnova, obavezne vojne službe, smanjenja univerzitetskog i socijalnog finansiranja i drugih pitanja, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

Berlin

hapšenje

Policija

Protesti

demonstracije

Nasilje

Komentari (0)

Više iz rubrike

"Istorijski minimum": Samo 14 odsto Francuza podržava Makrona

Svijet

"Istorijski minimum": Samo 14 odsto Francuza podržava Makrona

2 h

0
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov govori tokom konferencije za novinare nakon razgovora sa saudijskim ministrom spoljnih poslova, princom Fajsalom bin Farhanom el Saudom, u vili Zinaide Morozove u Moskvi, u utorak, 8. septembra 2026. godine.

Svijet

Lavrov: Evropski lideri ne razumiju svoju ulogu u pregovorima

2 h

0
Oštra poruka iz Kremlja: Rusija će upotrijebiti silu ako nije moguć sporazum sa Evropom

Svijet

Oštra poruka iz Kremlja: Rusija će upotrijebiti silu ako nije moguć sporazum sa Evropom

4 h

0
Džonson se požalio da ga je Lavrov natjerao da pije votku: Zaharova otkrila šta se stvarno desilo

Svijet

Džonson se požalio da ga je Lavrov natjerao da pije votku: Zaharova otkrila šta se stvarno desilo

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima