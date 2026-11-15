Francuska zabranila prodaju i upotrebu pirotehnike

Vlada Francuske uvela je privremenu zabranu prodaje i upotrebe pirotehničkih proizvoda, objavljeno je u Službenom glasniku zemlje.

Zabrana je prema odluci premijera na snazi do 27. novembra.

Ne odnosi se na profesionalnu pirotehniku, za koju su potrebne odgovarajuće dozvole.

Zabrana je uvedena dok se u Francuskoj održavaju protesti, koji su počeli sredinom septembra, prenosi Srna.