Francuska zabranila prodaju i upotrebu pirotehnike

Autor:ATV redakcija
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Vlada Francuske uvela je privremenu zabranu prodaje i upotrebe pirotehničkih proizvoda, objavljeno je u Službenom glasniku zemlje.
Zabrana je prema odluci premijera na snazi do 27. novembra.
Ne odnosi se na profesionalnu pirotehniku, za koju su potrebne odgovarajuće dozvole.
Zabrana je uvedena dok se u Francuskoj održavaju protesti, koji su počeli sredinom septembra, prenosi Srna.
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