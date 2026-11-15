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Francuska zabranila prodaju i upotrebu pirotehnike

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АТВ редакција
15.11.2026 16:29

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Manji sukobi izbili su između demonstranata i policije za razbijanje nereda na kraju marša u Parizu u subotu, 14. novembra 2026. godine. Demonstranti su tražili veće plate, izrazili podršku protestnom pokretu srednjoškolaca i usprotivili se predloženom zakonu o bezbjednosti kojim bi bila proširena ovlašćenja policije.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma da Silva

Vlada Francuske uvela je privremenu zabranu prodaje i upotrebe pirotehničkih proizvoda, objavljeno je u Službenom glasniku zemlje.

Zabrana je prema odluci premijera na snazi do 27. novembra.

Ne odnosi se na profesionalnu pirotehniku, za koju su potrebne odgovarajuće dozvole.

Zabrana je uvedena dok se u Francuskoj održavaju protesti, koji su počeli sredinom septembra, prenosi Srna.

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Tagovi :

Francuska

Protesti

zabrana

demonstracije

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