Drama u Americi: Tri ministra premještena na zaštićene lokacije

Američka vlada procjenjuje da je prijetnja od iranskog napada izuzetno ozbiljna, zbog čega je nekoliko članova kabineta premješteno na posebno zaštićene lokacije. Među njima su državni sekretar Marko Rubio i ministar odbrane Pit Hegset. Istovremeno je, prema pisanju izraelskog lista Izrael hajom, američki predsjednik Donald Tramp značajno smanjio broj svojih javnih nastupa, piše Bild.

Dogovor između SAD i Irana, pa i privremeni, čini se sve daljim. Izrael hajom navodi da su jedan od razloga za to obavještajni podaci koje je izraelski Mosad dostavio američkoj Centralnoj obavještajnoj agenciji (CIA). Informacije ukazuju na to da Iran planira napade na Trampa i visoke vladine zvaničnike. Visoki izraelski i američki predstavnici izjavili su za list da su upravo te prijetnje ključan razlog za nedavnu promjenu Trampovog stava u pregovorima s Teheranom.

Opasnost od dronova s eksplozivom

Američke vlasti i ranije su imale saznanja o iranskim prijetnjama usmjerenim protiv visokih zvaničnika, ali informacije koje je dostavio Izrael sada ukazuju na konkretnu i neposrednu opasnost. Ona uključuje i moguće napade dronovima s eksplozivom, metodu od koje klasične mjere obezbjeđenja pružaju slabu zaštitu.

Zbog prijetnji su ugroženi zvaničnici, uključujući predsjednika Trampa, drastično smanjili aktivnosti na otvorenom. Tokom njegovih pojavljivanja u javnosti pojačane su mjere bezbjednosti i aktivirani posebni sistemi za odbranu od dronova.

Besent, Rubio i Hegset na sigurnom

Nekoliko članova kabineta privremeno je preseljeno iz svojih domova u objekte pod vojnom zaštitom. Ministar finansija Skot Besent potvrdio je iransku prijetnju u razgovoru za Si-En-Bi-Si (CNBC). On je iz svoje kuće u vašingtonskoj četvrti Džordžtaun premješten u bezbjednu vojnu bazu. Besent je zadužen za sprovođenje sankcija protiv Irana i važi za jednog od glavnih arhitekata ekonomske kampanje koja je teško naštetila iranskom režimu.

U bezbjednu vojnu bazu prebačeni su i državni sekretar Rubio, koji se oštro protivi bilo kakvom sporazumu s Iranom, te ministar odbrane Hegset. Novinari iz Vašingtona u subotu su izvijestili o preletima prve helikopterske eskadrile američkih vazduhoplovnih snaga iznad grada. Helikopteri tipa UH-1N koriste se, između ostalog, za hitne evakuacije visokih državnih zvaničnika.