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Više od 400.000 ljudi na skupu podrške nezavisnim medijima u Pragu

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АТВ редакција
15.11.2026 19:10

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Građani se okupljaju tokom protesta u znak podrške javnim medijima i protiveći se načinu na koji se Vlada odnosi prema zakonodavnim prijedlozima u parlamentu, u Pragu, Češka, u nedjelju, 15. novembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Michal Turek

Više od 400.000 ljudi učestvovalo je na demonstracijama u Pragu protiv planova češke Vlade da promijeni sistem finansiranja javnih medija, Češke televizije i Češkog radija, i pretvori ih u državne institucije, objavila je češka novinska agencija ČTK.

U demonstracijama su učestvovali studenti i profesori, predsjednici univerziteta, menadžeri kompanija, poznati sportisti, umjetnici i glumci 22 pozorišta, saopštili su organizatori.

Planovi uključuju smanjenje budžeta za obje medijske kuće, i to 16 odsto za Češku televiziju, a 14 odsto za Češki radio.

Smanjenje budžeta bi neizbježno dovelo do ukidanja mnogih popularnih programa i otpuštanja velikog broja novinara i tehničkog osoblja.

Demonstracije protiv vladinih postupaka održane su širom zemlje, u Pragu je uslijedilo nekoliko protestnih akcija, u kojima je učestvovalo između 10.000 i 15.000 ljudi.

Ova dva medija trenutno se finansiraju putem obaveznih naknada za emitovanje programa koje iznose 150 čeških kruna, oko sedam dolara mjesečno.

Međutim, Vlada je objavila planove da obje ove medijske kuće pređu na finansiranje iz državnog budžeta.

Javnost je to doživjela kao prijetnju nezavisnosti novinskih kuća, ali je vladajuća koalicija koju predvodi češki premijer Andrej Babiš odobrila amandmane na zakon o finansiranju. Trenutno parlament raspravlja o amandmanima u drugom čitanju.

Planirano je prikupljanje potpisa za peticiju u znak podrške javnim medijima. Organizatori su saopštili da tokom protesta nisu zabilježeni ozbiljniji slučajevi kršenja javnog reda i mira, prenosi Srna.

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