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Rusija najavila mjere ako druge zemlje nastave nuklearna testiranja

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АТВ редакција
15.11.2026 19:32

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Kremlj
Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Rusija će preduzeti odgovarajuće mjere ako druge zemlje nastave sa nuklearnim testiranjima, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihail Uljanov.

"Bilo bi previše optimistično potpuno isključiti mogućnost nastavka nuklearnih testiranja. To je stav Rusije, ali, kako je izjavio predsjednik Vladimir Putin, ako SAD ili druge nacije izvrše nuklearna testiranja, naša zemlja bi takođe morala da preduzme odgovarajuće kontramjere", rekao je Uljanov ruskom listu "Komersant".

On je istakao da ako se države sa nuklearnim oružjem ponašaju odgovorno, sasvim je moguće spriječiti takav scenario.

"Neophodno je da se zemlje strogo pridržavaju svojih dobrovoljnih nacionalnih moratorijuma", rekao je Uljanov, prenosi Srna.

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Rusija

nuklearno oružje

Moskva

Vladimir Putin

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