Alarm u Americi: Iran cilja Trampa?

Američke vlasti procjenjuju da je prijetnja od mogućeg iranskog napada izuzetno ozbiljna, zbog čega je nekoliko članova kabineta predsjednika Donalda Trampa premješteno na posebno zaštićene lokacije, objavili su izraelski i njemački mediji.

Među zvaničnicima koji su sklonjeni na sigurno nalaze se državni sekretar Marko Rubio, ministar odbrane Pit Hegset i ministar finansija Skot Besent.

Istovremeno, prema pisanju izraelskog lista „Izrael Hajom“, Tramp je značajno smanjio broj javnih nastupa, prenosi njemački „Bild“.

Mogućnost postizanja sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, čak i privremenog, sve je manja. Jedan od razloga za to su, kako navodi „Izrael Hajom“, obavještajni podaci koje je izraelski Mosad dostavio američkoj Centralnoj obavještajnoj agenciji (CIA).

Prema tim informacijama, Iran navodno planira napade na Trampa i visoke američke zvaničnike.

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Visoki izraelski i američki predstavnici izjavili su za ovaj list da su upravo te prijetnje jedan od ključnih razloga za nedavnu promjenu Trampovog stava u pregovorima sa Teheranom.

Opasnost od dronova sa eksplozivom

Američke vlasti su i ranije imale saznanja o iranskim prijetnjama usmjerenim protiv visokih zvaničnika, ali informacije koje je dostavio Izrael sada ukazuju na konkretnu i neposrednu opasnost.

Među mogućim scenarijima su i napadi dronovima sa eksplozivom, od kojih uobičajene mjere obezbjeđenja, prema tim procjenama, ne pružaju dovoljnu zaštitu.

Zbog prijetnji su zvaničnici, uključujući predsjednika Trampa, značajno smanjili aktivnosti na otvorenom. Tokom njegovih javnih pojavljivanja pojačane su mjere bezbjednosti, a aktivirani su i posebni sistemi za odbranu od dronova.

Besent, Rubio i Hegset na sigurnom

Nekoliko članova američkog kabineta privremeno je premješteno iz svojih domova u objekte pod vojnom zaštitom.

Ministar finansija Skot Besent potvrdio je postojanje iranske prijetnje u razgovoru za američku televiziju CNBC. On je iz svog doma u vašingtonskoj četvrti Džordžtaun prebačen u bezbjednu vojnu bazu.

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Besent je zadužen za sprovođenje sankcija protiv Irana i smatra se jednim od glavnih arhitekata američke ekonomske kampanje protiv Teherana.

U vojnu bazu premješteni su i državni sekretar Marko Rubio, koji se oštro protivi bilo kakvom sporazumu sa Iranom, kao i ministar odbrane Pit Hegset.

Novinari iz Vašingtona u subotu su izvijestili o prelijetanju helikoptera Prve helikopterske eskadrile američkog ratnog vazduhoplovstva iznad grada.

Helikopteri tipa UH-1N, između ostalog, koriste se za hitne evakuacije visokih državnih zvaničnika.

(B92)