САД се спрема за нови напад? Трећи носач авиона стиже на Блиски исток

Аутор:АТВ редакција
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Амерички носач авиона УСС Теодор Рузвелт стиже на Блиски исток у наредна 24 часа, гдје ће се придружити двјема већ присутним ударним групама. Његовим доласком у региону ће бити распоређена укупно три америчка носача авиона. Вијест је у недјељу објавио Њујорк тајмс, а потврдио ју је и званичник америчке војске.
Распоређивање снага услиједило је након што је Иран у недјељу дроновима напао Бахреин, што је био други такав напад у само три дана. Тиме је окончано двомјесечно затишје у сукобима, док су мировни преговори са Вашингтоном и даље у застоју. Недјељном нападу претходио је инцидент у петак, када су америчке снаге пресреле два иранска дрона лансирана према тој заливској држави.
Пентагон и Централна команда САД (CENTCOM), надлежна за војне операције на Блиском истоку, засад нису званично потврдили тачно вријеме доласка носача авиона.
Обновљени сукоби одвијају се у условима потпуног дипломатског застоја и појачаног америчког војног присуства у региону. Дио су ширег сукоба са Ираном, који је почео крајем фебруара координисаним америчко-израелским нападима.
Амерички предсједник Доналд Трамп недавно је искључио потпредсједника Џеј Ди Венса из мировног процеса и на друштвеним мрежама поручио да Вашингтону споразум са Техераном више није потребан.
Иако у регион стиже додатни носач авиона, америчка војска недавно је демантовала наводе израелских медија о припремама за могући наставак операција против Ирана. Тврдње о промјенама у распореду регионалних снага описали су као „чисту спекулацију“.
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