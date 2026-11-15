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САД се спрема за нови напад? Трећи носач авиона стиже на Блиски исток

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АТВ редакција
15.11.2026 20:09

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На овој фотографији од 19. новембра 2019. године, коју је објавила америчка морнарица, носач авиона USS Abraham Lincoln, лево, разарач противваздушне одбране HMS Defender и разарач са вођеним ракетама USS Farragut пролазе кроз Ормуски мореуз са крстарицом са вођеним ракетама USS Leyte Gulf.
Фото: Tanjug/AP/U.S. Navy

Амерички носач авиона УСС Теодор Рузвелт стиже на Блиски исток у наредна 24 часа, гдје ће се придружити двјема већ присутним ударним групама. Његовим доласком у региону ће бити распоређена укупно три америчка носача авиона. Вијест је у недјељу објавио Њујорк тајмс, а потврдио ју је и званичник америчке војске.

Распоређивање снага услиједило је након што је Иран у недјељу дроновима напао Бахреин, што је био други такав напад у само три дана. Тиме је окончано двомјесечно затишје у сукобима, док су мировни преговори са Вашингтоном и даље у застоју. Недјељном нападу претходио је инцидент у петак, када су америчке снаге пресреле два иранска дрона лансирана према тој заливској држави.

Пентагон и Централна команда САД (CENTCOM), надлежна за војне операције на Блиском истоку, засад нису званично потврдили тачно вријеме доласка носача авиона.

Обновљени сукоби одвијају се у условима потпуног дипломатског застоја и појачаног америчког војног присуства у региону. Дио су ширег сукоба са Ираном, који је почео крајем фебруара координисаним америчко-израелским нападима.

Амерички предсједник Доналд Трамп недавно је искључио потпредсједника Џеј Ди Венса из мировног процеса и на друштвеним мрежама поручио да Вашингтону споразум са Техераном више није потребан.

Иако у регион стиже додатни носач авиона, америчка војска недавно је демантовала наводе израелских медија о припремама за могући наставак операција против Ирана. Тврдње о промјенама у распореду регионалних снага описали су као „чисту спекулацију“.

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Тагови :

Блиски исток

Америка

носач авиона

Иран

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