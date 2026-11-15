Аутор:АТВ редакција
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Више од 400.000 људи учествовало је на демонстрацијама у Прагу против планова чешке Владе да промијени систем финансирања јавних медија, Чешке телевизије и Чешког радија, и претвори их у државне институције, објавила је чешка новинска агенција ЧТК.
У демонстрацијама су учествовали студенти и професори, предсједници универзитета, менаџери компанија, познати спортисти, умјетници и глумци 22 позоришта, саопштили су организатори.
Планови укључују смањење буџета за обје медијске куће, и то 16 одсто за Чешку телевизију, а 14 одсто за Чешки радио.
Смањење буџета би неизбјежно довело до укидања многих популарних програма и отпуштања великог броја новинара и техничког особља.
Демонстрације против владиних поступака одржане су широм земље, у Прагу је услиједило неколико протестних акција, у којима је учествовало између 10.000 и 15.000 људи.
Ова два медија тренутно се финансирају путем обавезних накнада за емитовање програма које износе 150 чешких круна, око седам долара мјесечно.
Међутим, Влада је објавила планове да обје ове медијске куће пређу на финансирање из државног буџета.
Јавност је то доживјела као пријетњу независности новинских кућа, али је владајућа коалиција коју предводи чешки премијер Андреј Бабиш одобрила амандмане на закон о финансирању. Тренутно парламент расправља о амандманима у другом читању.
Планирано је прикупљање потписа за петицију у знак подршке јавним медијима. Организатори су саопштили да током протеста нису забиљежени озбиљнији случајеви кршења јавног реда и мира, преноси Срна.
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