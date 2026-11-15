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Хаос у Берлину: Полиција се обрачунавала са демонстрантима, бунт против војног рока измакао контроли

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15.11.2026 18:05

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Нереди и сукоби обиљежили су протесте младих широм Њемачке. У Франкфурту и Келну изгредници су пљачкали продавнице, разбијали излоге и нападали полицију, а ухапшен је велики број демонстраната.
Фото: Таnjug/Andreas Arnold/dpa via AP

На новом протесту иницијативе „Генерација З одлучује“ (Gen Z regelt) у Берлину у суботу увече дошло је до сукоба демонстраната и полиције. На снимку објављеном на мрежи Икс види се како интервентна полиција гура и савладава групу младих у вагону метроа.

Према подацима полиције, кроз западни дио Берлина у једном тренутку прошло је око 1.200 људи, иако је скуп био пријављен за свега 100 учесника. Колона је кренула око 17 часова са Савињиплаца у Шарлотенбургу, прошла Курфирстендамом и разишла се код станице Халензе, пише Тагесшпигел.

Портпаролка полиције је у недјељу ујутро казала да је привремено ухапшено 20 особа, између осталог због паљења пиротехнике, пружања отпора и напада на полицајце, преноси ДПА. Поднесено је 28 кривичних пријава, између осталог због нарушавања јавног реда и мира, напада на службена лица и кршења прописа о експлозивним материјама. Повријеђена су три полицајца, а о повријеђеним демонстрантима полиција није дала податке. Портпаролка је додала да се подаци још обрађују и да се бројке могу промијенити.

Покушали да пробију кордон

Како је полиција саопштила на свом каналу на Вотсапу, учесници су још прије поласка покушали да пробију полицијски кордон на челу колоне, а полицајци су их зауставили гурањем, потискивањем и ударцима шаком. На терену је било око 700 полицајаца, а колона је током кретања више пута заустављана.

На скупу су узвикиване пароле против Израела и њемачког канцелара Фридриха Мерца, а полиција наводи да су више пута скандиране и пароле против полиције. Тагесшпигел пише да су виђене палестинске и курдске заставе те да то није био само ученички протест, јер су на њему биле и љевичарске групе и пропалестински активисти.

Организатори су скуп описали као миран и оградили се од насиља и екстремизма. Портпаролка полиције је казала да је протест највећим дијелом протекао мирно и да радње на Курфирстендаму нису оштећене.

Најављен европски штрајк младих

Иницијатива „Генерација З одлучује“ протестује против лоших услова у школама, обавезног војног рока те смањења издвајања за универзитете и социјалну заштиту. Крајем октобра организовала је протесте у више од 30 њемачких градова, а у Берлину се тада испред Бранденбуршке капије, према подацима полиције, окупило око 5.000 људи.

За 20. новембар најављен је европски штрајк младих, а организатори су само у Берлину пријавили 15.000 учесника. Протесте очекују и у Француској, Италији, Шпанији, Белгији и Великој Британији.

(Кликс)

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Тагови :

Њемачка

Протести

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