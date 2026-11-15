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Српкиња рањена у Њемачкој! Мушкарац је тукао, па нанио теже повреде виљушком

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АТВ редакција
15.11.2026 17:19

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полиција Њемачка
Фото: Pexel/ Radwan Menzer

У суботу поподне (14. новембра 2026. године), мушкарац је током свађе у Нирнбергу тешко повриједио своју 33-годишњу партнерку из Србије. На захтјев Државног тужилаштва Нирнберг-Фирт, 34-годишњак ће бити приведен истражном судији, пишу њемачки портали.

Из за сада неутврђених разлога, пар се посвађао око 16.30 часова у стану у градској четврти Санкт Петер у Нирнбергу. Према наводима полиције, вербални сукоб прерастао је у физички обрачун. Том приликом је 34-годишњи држављанин Њемачке виљушком напао своју 33-годишњу партнерку, која је држављанка Србије. Након тога је побјегао из стана.

Жена је са тешким повредама превезена у болницу, гдје јој је указана медицинска помоћ. Према тренутним информацијама, није у непосредној животној опасности.

Током потраге која је одмах покренута, полицијска патрола Јединице за подршку (УСК) Полицијске управе Средње Франконије убрзо је пронашла осумњиченог у близини трга Ауфзесплац и ухапсила га.

Служба криминалистичке полиције Средње Франконије обавила је прве истражне радње на мјесту догађаја. Надлежни одсјек криминалистичке полиције у Нирнбергу преузео је даљу истрагу против 34-годишњака због сумње на покушај убиства. Такође су спроведене опсежне мјере прикупљања и обезбјеђивања трагова.

На захтјев Државног тужилаштва Нирнберг-Фирт, осумњичени ће бити приведен истражном судији, који ће одлучити о евентуалном одређивању притвора.

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Тагови :

Њемачка

физички напад

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