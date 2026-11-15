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Француска забранила продају и употребу пиротехнике

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АТВ редакција
15.11.2026 16:29

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Мањи сукоби избили су између демонстраната и полиције за разбијање нереда на крају марша у Паризу у суботу, 14. новембра 2026. године. Демонстранти су тражили веће плате, изразили подршку протестном покрету средњошколаца и успротивили се предложеном закону о безбједности којим би била проширена овлашћења полиције.
Фото: Таnjug/AP Photo/Emma da Silva

Влада Француске увела је привремену забрану продаје и употребе пиротехничких производа, објављено је у Службеном гласнику земље.

Забрана је према одлуци премијера на снази до 27. новембра.

Не односи се на професионалну пиротехнику, за коју су потребне одговарајуће дозволе.

Забрана је уведена док се у Француској одржавају протести, који су почели средином септембра, преноси Срна.

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Тагови :

Француска

Протести

забрана

демонстрације

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