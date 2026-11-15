Француска забранила продају и употребу пиротехнике

Аутор:АТВ редакција
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Влада Француске увела је привремену забрану продаје и употребе пиротехничких производа, објављено је у Службеном гласнику земље.
Забрана је према одлуци премијера на снази до 27. новембра.
Не односи се на професионалну пиротехнику, за коју су потребне одговарајуће дозволе.
Забрана је уведена док се у Француској одржавају протести, који су почели средином септембра, преноси Срна.
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