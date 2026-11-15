Logo

Лавров: Европски лидери не разумију своју улогу у преговорима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
15.11.2026 14:21

Коментари:

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током конференције за новинаре након разговора са саудијским министром спољних послова, принцом Фајсалом бин Фарханом ел Саудом, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је да европски лидери не разумију своју улогу у преговорима о окончању рата у Украјини.

Лавров је истакао да одбијање Европске уније да узме у обзир интересе Русије у преговорима представља ћорсокак.

"Вјероватно схватају да воз одлази и желе да покушају да ускоче на степеницу посљедњег вагона", рекао је Лавров за руске "Вести".

Према његовим ријечима, Русија ће обликовати своју преговарачку позицију о Украјини како би осигурала испуњење циљева и задатака који су првобитно постављени за специјалну војну операцију.

Лавров је подсјетио да је циљеве специјалне војне операције поставио руски предсједник Владимир Путин у јуну 2024. године и да се од тада нису промијенили.

Подијели:

Тагови :

Сергеј Лавров

Европска унија

Украјина

Русија

Коментари (0)

Више из рубрике

Оштра порука из Кремља: Русија ће употријебити силу ако није могућ споразум са Европом

Свијет

Оштра порука из Кремља: Русија ће употријебити силу ако није могућ споразум са Европом

4 ч

0
Џонсон се пожалио да га је Лавров натјерао да пије вотку: Захарова открила шта се стварно десило

Свијет

Џонсон се пожалио да га је Лавров натјерао да пије вотку: Захарова открила шта се стварно десило

4 ч

0
Извршни директор компаније Нвидија Јенсен Хуанг слуша док предсједник Доналд Трамп говори током догађаја у Америчком институту за мир, 8. октобра 2026. године у Вашингтону.

Свијет

Илон Маск покренуо петицију за враћање Јенсена Хуанга

4 ч

0
Војска се повлачи: Преузимају Баб ел Мандеб?

Свијет

Војска се повлачи: Преузимају Баб ел Мандеб?

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима