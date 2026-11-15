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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је да европски лидери не разумију своју улогу у преговорима о окончању рата у Украјини.
Лавров је истакао да одбијање Европске уније да узме у обзир интересе Русије у преговорима представља ћорсокак.
"Вјероватно схватају да воз одлази и желе да покушају да ускоче на степеницу посљедњег вагона", рекао је Лавров за руске "Вести".
Према његовим ријечима, Русија ће обликовати своју преговарачку позицију о Украјини како би осигурала испуњење циљева и задатака који су првобитно постављени за специјалну војну операцију.
Лавров је подсјетио да је циљеве специјалне војне операције поставио руски предсједник Владимир Путин у јуну 2024. године и да се од тада нису промијенили.
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