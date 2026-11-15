Илон Маск покренуо петицију за враћање Јенсена Хуанга

Аутор:АТВ редакција
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Више од 130.000 људи потписало је петицију за враћање бившег шефа америчке технолошке компаније "Енвидија" Јенсена Хуанга.
Амерички предузетник Илон Маск започео је јуче прикупљање потписа за ову петицију, а на сајту гдје се прикупљају потписи, закључно са 7.00 часова јутрос, потписало је 137.900 људи.
"Енвидија" је у четвртак, 12. новембра, објавила Хуангову оставку на мјесту предсједника и генералног директора због скандала у вези са блиским односом са Алис Хуанг, која је наводно радила за кинеске власти.
Кинеско Министарство спољних послова назвало је неоснованим тврдње о кинеској шпијунажи у случаја "Енвидије".
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