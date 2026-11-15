Logo

Илон Маск покренуо петицију за враћање Јенсена Хуанга

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
15.11.2026 12:54

Коментари:

0
Извршни директор компаније Нвидија Јенсен Хуанг слуша док предсједник Доналд Трамп говори током догађаја у Америчком институту за мир, 8. октобра 2026. године у Вашингтону.
Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File/Tanjug

Више од 130.000 људи потписало је петицију за враћање бившег шефа америчке технолошке компаније "Енвидија" Јенсена Хуанга.

Амерички предузетник Илон Маск започео је јуче прикупљање потписа за ову петицију, а на сајту гдје се прикупљају потписи, закључно са 7.00 часова јутрос, потписало је 137.900 људи.

"Енвидија" је у четвртак, 12. новембра, објавила Хуангову оставку на мјесту предсједника и генералног директора због скандала у вези са блиским односом са Алис Хуанг, која је наводно радила за кинеске власти.

Кинеско Министарство спољних послова назвало је неоснованим тврдње о кинеској шпијунажи у случаја "Енвидије".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јенсен Хуанг

Нвидија

Илон Маск

Коментари (0)

Прочитајте више

Извршни директор компаније Нвидија Јенсен Хуанг слуша док предсједник Доналд Трамп говори током догађаја у Америчком институту за мир, 8. октобра 2026. године у Вашингтону.

Свијет

Крај једне ере у гиганту: Јенсен Хуанг поднио оставку

2 д

0
Алис и Јенсен Хуанг

Свијет

Ко је Кинескиња због које се тресе милијардер

5 д

0
Извршни директор компаније Нвидија Јенсен Хуанг слуша док предсједник Доналд Трамп говори током догађаја у Америчком институту за мир, 8. октобра 2026. године у Вашингтону.

Свијет

Скандал у компанији Нвидија: Директор признао аферу са женом осумњиченом за шпијунажу

6 д

0
Историјски подвиг: "Спејс Икс" први пут ухватио "Старшип"

Наука и технологија

Историјски подвиг: "Спејс Икс" први пут ухватио "Старшип"

4 ч

0

Више из рубрике

Војска се повлачи: Преузимају Баб ел Мандеб?

Свијет

Војска се повлачи: Преузимају Баб ел Мандеб?

2 ч

0
Афера тресе Британију: Блерова свастика под лупом

Свијет

Афера тресе Британију: Блерова свастика под лупом

2 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Свијет

Преминуо дјечак (15), позлило му је на часу физичког: Трагедија у САД-у

3 ч

0
Ватра (или огањ) је процес брзог оксидационог сагоријевања неког материјала, који прате ослобађање топлоте, свјетлости и гасова. То је једно од најважнијих открића и природних феномена који су обликовали историју човјечанства и живот на Земљи.

Свијет

Бацали пепео из пећи: Избио пожар, погинула два ватрогасца, ухапшене мајка и кћерке

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима