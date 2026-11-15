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Бацали пепео из пећи: Избио пожар, погинула два ватрогасца, ухапшене мајка и кћерке

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АТВ редакција
15.11.2026 10:24

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Ватра (или огањ) је процес брзог оксидационог сагоријевања неког материјала, који прате ослобађање топлоте, свјетлости и гасова. То је једно од најважнијих открића и природних феномена који су обликовали историју човјечанства и живот на Земљи.
Фото: pexels/Anna Kester

Мајка и њене малољетне кћерке ухапшене су у вези са пожаром у напуштеној згради у Зефирију, западно од Атине, у којем су погинула два ватрогасца.

Осумњичени су 34-годишња жена и њене ћерке од 13 и 16 година, а полиција трага за њеним 44-годишњим супругом, објавио је "Катимерини".

vatrogasna kola

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Истражитељи тврде да је породица бацала пепео из пећи на дрва у степениште зграде, што је највјероватније јуче изазвало пожар.

Током интервенције погинули су ватрогасци од 44 и 23 године. Трећи ватрогасац, стар 43 године, задобио је повреде.

Узрок пожара и околности смрти ватрогасаца још су под истрагом.

Власти испитују да ли су пали на степеништу или су се дезоријентисали у задимљеном подруму након што им је у апарату за дисање понестало кисеоника, преноси Срна.

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Тагови :

Грчка

Ватрогасци

пожар

пепео

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