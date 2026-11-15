Израелска војска убила команданта Хамаса

Аутор:АТВ редакција
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Израелска војска саопштила је да је убијен Самир Махмуд Хасан Абу Јунис, командант милитантне групе Хамас.
У саопштењу је наведено да је командант Хамаса убијен непосредно послије поноћи у ваздушном нападу на јужну Газу.
Наведено је да је он радио на јачању Хамаса и руководио плановима за напредовање групе и извођење терористичких напада.
Два мјесеца раније, његов претходник је такође убијен у израелском нападу.
Војска је саопштила да је циљала и друге милитанте Хамаса, али није пружила додатне детаље, преноси АП.
Хамас је у саопштењу потврдио убиство Самира Махмуда Хасана Абу Јуниса, команданта бригаде "Рафах". Додали су да ће он касније данас бити сахрањен.
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