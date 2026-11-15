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Израелска војска убила команданта Хамаса

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АТВ редакција
15.11.2026 10:02

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Израелска војска убила команданта Хамаса
Фото: Танјуг/АП

Израелска војска саопштила је да је убијен Самир Махмуд Хасан Абу Јунис, командант милитантне групе Хамас.

У саопштењу је наведено да је командант Хамаса убијен непосредно послије поноћи у ваздушном нападу на јужну Газу.

Наведено је да је он радио на јачању Хамаса и руководио плановима за напредовање групе и извођење терористичких напада.

Два мјесеца раније, његов претходник је такође убијен у израелском нападу.

Војска је саопштила да је циљала и друге милитанте Хамаса, али није пружила додатне детаље, преноси АП.

Хамас је у саопштењу потврдио убиство Самира Махмуда Хасана Абу Јуниса, команданта бригаде "Рафах". Додали су да ће он касније данас бити сахрањен.

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Тагови :

Самир Махмуд Хасан Абу Јунис

Хамас

Израел

Појас Газе

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