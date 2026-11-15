Џонсон се пожалио да га је Лавров натјерао да пије вотку: Захарова открила шта се стварно десило

Аутор:АТВ редакција
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Бивши премијер Велике Британије Борис Џонсон пожалио се у медијима како је трпио "мучење" 2017. године у Москви због гостопримства руског министра спољних послова Сергеја Лаврова.
Према његовим ријечима, у то вријеме је наводно желио да обнови односе са Москвом, али је покушај "завршио катастрофом".
Џонсон тврди да га је Лавров "натјерао да пије огромне количине вотке" и то док је сједио испред "веома врућег камина".
"Буквално је личило на неку врсту казне у викторијанској приватној школи. Било је страшно", пожалио се Џонсон у емисији "Трес респуестас". Епизода са Лавровом толико је дубоко повредила Џонсона да је ово други пут да је помиње, први пут у својим мемоарима.
Међутим, портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова присуствовала је том састанку и испричала шта се заправо догодило.
"Могао је да изабере вино које је било испред њега. Али је, по укусу, одабрао да се напије. Сјећам се ја тог ручка. Џонсон је све вријеме тражио да му се доспе још. Онда је стигла Лиз Трас (бивша британска премијерка). Ту су чак и мушкарци били изненађени. Атмосфера енглеског паба, коју је донијела Британка, никако се није уклапала у зидове виле Морозова (пријемне куће руског Министарства спољних послова)", рекла је Захарова за Комсомољску правду, а преноси РТ Балкан.
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