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Оштра порука из Кремља: Русија ће употријебити силу ако није могућ споразум са Европом

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АТВ редакција
15.11.2026 13:20

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Оштра порука из Кремља: Русија ће употријебити силу ако није могућ споразум са Европом

Русија ће морати да употријеби силу да би постигла своје циљеве, ако не буде могућ споразум са Европом, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Ако ЕУ не жели мир, Песков је навео да онда нема смисла разговарати о рјешењу украјинског сукоба или безбједносном оквиру ЕУ.

Песков је раније рекао за ТАСС да преговарачи које је изабрала Европа још нису покушали да контактирају Русију.

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Подијели:

Тагови :

Украјина

Русија

Европска унија

Кремљ

Дмитриј Песков

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