"Историјски минимум": Само 14 одсто Француза подржава Макрона

Аутор:АТВ редакција
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Само 14 одсто Француза има позитивно мишљење о поступцима француског предсједника Емануела Макрона, док је куповна моћ међу главним бригама француских грађана, показују данас објављени резултати анкете Ипсос-БВА.
Према резултатима које су објавили француски медији, Макронова популарност је на најнижој тачки до сада, при чему његове поступке тренутно одобрава за један одсто мање испитаника него у претходном истраживању, а не одобрава их чак 83 одсто испитаника, док три одсто њих није изразило мишљење.
Према ријечима Брисa Тентиријеа, замјеника генералног директора компаније Ипсос-БВА, овај резултат је „нижи од већ историјског нивоа непопуларности некадашњег предсједника Франсоа Оланда“.
Макронов премијер Себастијан Лекорни, у међувремену, има подршку 19 одсто Француза – за три одсто мање у поређењу са резултатима претходне анкете, док га 72 одсто испитаника не подржава.
Истовремено, представници крајње десничарске странке Национално окупљање (РН) Марин Ле Пен и Жордан Бардела су, према анкети, фаворити у трци за Јелисејску палату.
На питање „ако би ова политичка личност постала предсједник Републике 2027. године, да ли бисте били задовољни или незадовољни“, 36 одсто испитаника је одговорило „задовољно“ за кандидаткињу РН Марин Ле Пен, што је за четири одсто више него раније, а она је испред предсједника РН Жордана Барделе, кога подржава 34 одсто Француза – за поен више него у претходној анкети.
Први пут „на тесту“, џудиста Теди Ринер, који је прошлог понедјељка објавио своју предсједничку кандидатуру, биљежи рејтинг одобравања од 17 одсто, што је боље од кандидата Хоризонта Едуара Филипа, кандидата Поновног освајања Ерика Земура или кандидата Препорода Габријела Атала.
Ринер је изједначен са кандидатом ПС-Плас публику Рафаелом Гликсманом.
Ринер је јуче изјавио да није присталица предсједника Француске Емануела Макрона нити његов изасланик.
За 60 одсто испитаних, куповна моћ је међу три највеће бриге Француза, испред нивоа дуга и дефицита у Француској, који забрињавају 36 одсто њих, и будућности социјалног система (38 одсто), преноси Спутњик.
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