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Њемачка: Хапшења, напади на полицију, кривичне пријаве

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АТВ редакција
15.11.2026 15:25

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Демонстрант је ухапшен током протеста под слоганом „Генерација З брине о томе“, у Берлину, Њемачка, у суботу, 31. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

У Берлину је током јучерашњих демонстрација ухапшено 20 учесника, забиљежени су напади на полицију и отпор хапшењу, а три припадника полиције су повријеђена.

Полиција је поднијела кривичне пријаве против учесника демонстрација покрета "Генерација З преузима одговорност".

У Берлину се јуче окупило око 1.200 демонстраната, наводи ДПА.

Полиција је саопштила да су демонстрације повремено постајале насилне, укључујући сукобе између полицајаца и учесника.

Из полиције су јутрос рекли да је током хапшења више пута било отпора полицији и физичких напада на полицајце.

Прије почетка марша, учесници су покушали да пробију полицијски кордон што снаге реда нису дозволиле.

Поднијето је 28 кривичних пријава због нереда, напада, пружања отпора полицајцима и кршења прописа о експлозивима.

Слогани демонстраната били су усмјерени против школа којима треба обнова, обавезне војне службе, смањења универзитетског и социјалног финансирања и других питања, преноси Срна.

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Тагови :

Њемачка

Берлин

хапшење

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