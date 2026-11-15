Њемачка: Хапшења, напади на полицију, кривичне пријаве

Аутор:АТВ редакција
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У Берлину је током јучерашњих демонстрација ухапшено 20 учесника, забиљежени су напади на полицију и отпор хапшењу, а три припадника полиције су повријеђена.
Полиција је поднијела кривичне пријаве против учесника демонстрација покрета "Генерација З преузима одговорност".
У Берлину се јуче окупило око 1.200 демонстраната, наводи ДПА.
Полиција је саопштила да су демонстрације повремено постајале насилне, укључујући сукобе између полицајаца и учесника.
Из полиције су јутрос рекли да је током хапшења више пута било отпора полицији и физичких напада на полицајце.
Прије почетка марша, учесници су покушали да пробију полицијски кордон што снаге реда нису дозволиле.
Поднијето је 28 кривичних пријава због нереда, напада, пружања отпора полицајцима и кршења прописа о експлозивима.
Слогани демонстраната били су усмјерени против школа којима треба обнова, обавезне војне службе, смањења универзитетског и социјалног финансирања и других питања, преноси Срна.
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