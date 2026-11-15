Трамп након отказаних летова: Бајден нас је уназадио годинама

Предсједник САД Доналд Трамп позвао је Конгрес да хитно одобри додатна средства за модернизацију америчког система контроле ваздушног саобраћаја, након што је велики технички квар у петак готово пет сати зауставио полијетања авиона широм САД. Трамп тврди да се застарјела инфраструктура мора замијенити одједном, а за вишегодишње заостајање оптужио је администрацију бившег предсједника Џоа Бајдена.

"Ако Конгрес одобри пријеко потребан новац за контролу ваздушног саобраћаја, можемо га изградити брзо и ефикасно. Биће то НАЈБОЉИ СИСТЕМ било гдје на свијету", написао је Трамп на друштвеној мрежи Truth Social.

"Велики дио нашег садашњег система контроле ваздушног саобраћаја стар је 50 година. АПСУРДНО! Већ смо започели радове, али све треба урадити одједном, а не мало-помало. Конгрес мора одобрити средства. Бајденова администрација уназадила је тај процес за неколико година!", додао је амерички предсједник.

Више од 20.000 летова отказано или одгођено

Трампова објава долази након једног од највећих поремећаја америчког ваздушног саобраћаја у посљедњих неколико деценија. Због техничких проблема у петак је уведена забрана полијетања у цијелој земљи, а посљедице су се наставиле осјећати и током викенда.

Према Ројтерсу, поремећено је више од 20.000 летова. У петак су отказане хиљаде полазака, а додатна отказивања и кашњења наставила су се у суботу јер су авиони и посаде остали на погрешним локацијама.

Била је то тек друга обустава полијетања на нивоу цијеле земље због техничког квара након терористичких напада 11. септембра 2001. године. Претходна се догодила у јануару 2023. године, када је квар система за обавјештавање пилота изазвао поремећаје на приближно 11.000 летова.