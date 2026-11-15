Ким Џонг Ун позвао команданте да спремају војску за могући рат

Аутор:АТВ редакција
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Сјевернокорејски лидер Ким Џонг Ун добио је додатна уставна овлашћења, укључујући командовање нуклеарним снагама, а истовремено је позвао војне команданте да појачају припреме за могући рат.
Промјене долазе у вријеме затегнутих односа са Јужном Корејом, од чијег је уједињења Пјонгјанг и званично одустао, пише „ЛАДбибл“.
Сјеверна Кореја недавно је поново јавно објавила текст свог устава, готово три године након што је уклоњен са званичне интернет странице. Ријеч је о уставу измијењеном у марту ове године, којим је додатно учвршћена Кимова власт.
Измијењени устав даје Киму Џонг Уну право вета на одлуке парламента, као и могућност смјене посланика који изгубе повјерење народа. Као предсједник Комисије за државне послове добио је и изричито овлашћење да командује нуклеарним снагама, као и могућност да овлашћење за употребу нуклеарног оружја пренесе на надлежно војно тијело.
Промјене додатно учвршћују његов положај на челу државе, која је технички и даље у рату са Јужном Корејом. Корејски рат завршен је 1953. године примирјем, али мировни споразум никада није потписан.
Измијењени устав више не садржи одредбе о уједињењу двије Кореје, а Јужну Кореју дефинише као засебну државу. Тиме је потврђен заокрет у политици Пјонгјанга, који је Ким најавио још крајем 2023. године.
„Промјена сјевернокорејског устава одражава оно што знамо већ три године – Сјеверна Кореја не жели имати никакве везе са Јужном Корејом“, изјавио је за „Њузвик“ Едвард Хауел, аутор књиге „Нова осовина превирања: Сјеверна Кореја, Русија, Кина, Иран“.
Јужнокорејски предсједник Ли Џе Мјунг позвао је на успостављање трајног мира, али Пјонгјанг одбацује покушаје приближавања двије државе.
Ким Џонг Ун раније је изјавио да Сјеверна Кореја нема апсолутно никаквог посла са Јужном Корејом. Хауел сматра да Пјонгјанг тиме јасно поручује да га не занимају настојања јужнокорејске владе да обнови односе.
Напетости су посљедњих седмица додатно порасле због сјевернокорејских војних активности. Према извјештајима, Пјонгјанг је тестирао балистичке ракете, а почетком мјесеца уочени су и тенкови у близини границе са Јужном Корејом.
Кимова сестра такође је запријетила немилосрдним уништењем, док је сјевернокорејски лидер позвао војне команданте да повећају борбену готовост својих јединица.
„Главни револуционарни задатак команданата чета јесте да доврше борбене припреме својих јединица како би биле потпуно спремне за рат. То се мора постићи знатним унапређењем интензивне војне обуке“, поручио је Ким.
Додао је да му је крајњи циљ изградња најјаче могуће војске и убрзање њене модернизације. Измјене устава додатно су учврстиле његову контролу над оружаним снагама, укључујући и нуклеарни арсенал.
(Индекс)
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