Драма у Америци: Три министра премјештена на заштићене локације

Аутор:АТВ редакција
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Америчка влада процјењује да је пријетња од иранског напада изузетно озбиљна, због чега је неколико чланова кабинета премјештено на посебно заштићене локације. Међу њима су државни секретар Марко Рубио и министар одбране Пит Хегсет. Истовремено је, према писању израелског листа Израел хајом, амерички предсједник Доналд Трамп значајно смањио број својих јавних наступа, пише Билд.
Договор између САД и Ирана, па и привремени, чини се све даљим. Израел хајом наводи да су један од разлога за то обавјештајни подаци које је израелски Мосад доставио америчкој Централној обавјештајној агенцији (ЦИА). Информације указују на то да Иран планира нападе на Трампа и високе владине званичнике. Високи израелски и амерички представници изјавили су за лист да су управо те пријетње кључан разлог за недавну промјену Трамповог става у преговорима с Техераном.
Америчке власти и раније су имале сазнања о иранским пријетњама усмјереним против високих званичника, али информације које је доставио Израел сада указују на конкретну и непосредну опасност. Она укључује и могуће нападе дроновима с експлозивом, методу од које класичне мјере обезбјеђења пружају слабу заштиту.
Због пријетњи су угрожени званичници, укључујући предсједника Трампа, драстично смањили активности на отвореном. Током његових појављивања у јавности појачане су мјере безбједности и активирани посебни системи за одбрану од дронова.
Неколико чланова кабинета привремено је пресељено из својих домова у објекте под војном заштитом. Министар финансија Скот Бесент потврдио је иранску пријетњу у разговору за Си-Ен-Би-Си (CNBC). Он је из своје куће у вашингтонској четврти Џорџтаун премјештен у безбједну војну базу. Бесент је задужен за спровођење санкција против Ирана и важи за једног од главних архитеката економске кампање која је тешко наштетила иранском режиму.
У безбједну војну базу пребачени су и државни секретар Рубио, који се оштро противи било каквом споразуму с Ираном, те министар одбране Хегсет. Новинари из Вашингтона у суботу су извијестили о прелетима прве хеликоптерске ескадриле америчких ваздухопловних снага изнад града. Хеликоптери типа УХ-1Н користе се, између осталог, за хитне евакуације високих државних званичника.
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