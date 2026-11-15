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НАТО отказује Самит у Албанији 2027: Открили и разлоге

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АТВ редакција
15.11.2026 17:03

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Лого НАТО-а истакнут је у Анкари, у Турској, 7. јула 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Hussein Malla, File

НАТО ће отказати наредни самит, првобитно планиран да се одржи у Албанији 2027. године, због растућих неслагања унутар Алијансе о издацима за одбрану и ратове у Ирану и Украјини, јавља АП.

"Још не постоји заједнички став о томе када ће се самит одржати, сигурно не 2027. године", рекао је албански премијер Еди Рама.

Он је додао да је могуће да самит буде одржан у Тирани 2028. године.

У међувремену, генерални секретар НАТО-а Марк Руте уздржао се од директног одговора већ је рекао да су флексибилни што се тиче временског плана и да НАТО одржава самите онда када затребају.

Прије 2014. године, самити НАТО-а одржавали су се два пута годишње, док су се током протекле деценије одржавали једном годишње.

Портал "Политико" објавио је раније, позивајући се на своје изворе, да је НАТО опрезан у погледу одржавања тог састанка у земљи са најнижим издацима за одбрану у Алијанси.

Према подацима НАТО-а, Албанија је била посљедња међу 32 чланице Алијансе 2025. године са издвајањима од 1,48 одсто БДП-а на одбрану, преноси Срна.

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Тагови :

НАТО

Албанија

Самит НАТО-а

Еди Рама

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