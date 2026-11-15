Пожар на божићној пијаци у Белгији, има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Пет особа повријеђено је у пожару који је избио на божићној пијаци у Анеу у Белгији, рекао је градоначелник Пјер Рондија белгијској новинској агенцији.
Рондија је навео да је експлодирала гасна боца, што је изазвало пожар, који је уништио двије дрвене колибе и још двије оштетио.
Он је истакао да је двоје повријеђених у критичном стању.
Рондија је рекао да тужилаштво истражује тачан узрок пожара.
Божићна пијаца у Маредсусу у Анеу, јужно од Брисела, добро је позната у региону. Отворена је у петак, 13. новембра и траје шест викенда, наводи ДПА.
Срна
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