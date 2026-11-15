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Пожар на божићној пијаци у Белгији, има повријеђених

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АТВ редакција
15.11.2026 18:47

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Пет особа повријеђено је у пожару који је избио на божићној пијаци у Анеу у Белгији, рекао је градоначелник Пјер Рондија белгијској новинској агенцији.
Фото: X/printscreen

Пет особа повријеђено је у пожару који је избио на божићној пијаци у Анеу у Белгији, рекао је градоначелник Пјер Рондија белгијској новинској агенцији.

Рондија је навео да је експлодирала гасна боца, што је изазвало пожар, који је уништио двије дрвене колибе и још двије оштетио.

Он је истакао да је двоје повријеђених у критичном стању.

Рондија је рекао да тужилаштво истражује тачан узрок пожара.

Божићна пијаца у Маредсусу у Анеу, јужно од Брисела, добро је позната у региону. Отворена је у петак, 13. новембра и траје шест викенда, наводи ДПА.

Срна

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Тагови :

Белгија

Божић

пијаца

пожар

повријеђени

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