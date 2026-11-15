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Естонија од 1. децембра затвара све граничне прелазе са Русијом

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АТВ редакција
15.11.2026 18:07

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Естонија од 1. децембра затвара све граничне прелазе са Русијом

Естонија намјерава да од 1. децембра затвори све граничне прелазе са Русијом, објавило је естонско Министарство спољних послова на Иксу.

Разлог за то је наводна улога Русије у инциденту у естонској војној компанији "Треод системс" /Тхреод Сyстемс/, без изношења доказа.

Естонске власти су током ноћи привеле осам особа због сумње да су покушале да подметну пожар у произвођачу дронова "Треод системс", за који су рекле да је наручила руска војна обавјештајна служба ГРУ, преноси Ројтерс.

Срна

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Тагови :

Естонија

Русија

санкције

Гранични прелаз

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