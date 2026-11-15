Естонија од 1. децембра затвара све граничне прелазе са Русијом

Аутор:АТВ редакција
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Естонија намјерава да од 1. децембра затвори све граничне прелазе са Русијом, објавило је естонско Министарство спољних послова на Иксу.
Разлог за то је наводна улога Русије у инциденту у естонској војној компанији "Треод системс" /Тхреод Сyстемс/, без изношења доказа.
Естонске власти су током ноћи привеле осам особа због сумње да су покушале да подметну пожар у произвођачу дронова "Треод системс", за који су рекле да је наручила руска војна обавјештајна служба ГРУ, преноси Ројтерс.
Срна
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