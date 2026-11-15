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Русија најавила мјере ако друге земље наставе нуклеарна тестирања

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АТВ редакција
15.11.2026 19:32

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Кремљ
Фото: Таnjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Русија ће предузети одговарајуће мјере ако друге земље наставе са нуклеарним тестирањима, изјавио је стални представник Русије при међународним организацијама у Бечу Михаил Уљанов.

"Било би превише оптимистично потпуно искључити могућност наставка нуклеарних тестирања. То је став Русије, али, како је изјавио предсједник Владимир Путин, ако САД или друге нације изврше нуклеарна тестирања, наша земља би такође морала да предузме одговарајуће контрамјере", рекао је Уљанов руском листу "Комерсант".

Он је истакао да ако се државе са нуклеарним оружјем понашају одговорно, сасвим је могуће спријечити такав сценарио.

"Неопходно је да се земље строго придржавају својих добровољних националних мораторијума", рекао је Уљанов, преноси Срна.

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Тагови :

Русија

нуклеарно оружје

Москва

Владимир Путин

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