Lutnik će se pridružiti Trampu na putovanju u Kinu

Američki ministar trgovine Hauard Lutnik otputovaće ove sedmice u Kinu zajedno sa predsjednikom Donaldom Trampom, uprkos velikom političkom pritisku i kritikama sa kojima se suočava u Vašingtonu.

Lutnik će se pridružiti predsjedničkoj delegaciji u avionu "Er fors uan" na putu ka kineskom gradu Šenženu, objavio je portal "Baha".

U međuvremenu, u američkoj administraciji i Kongresu sve glasnije se spekuliše o Lutnikovoj smjeni zbog skandala u vezi sa izvozom naprednih čipova za vještačku inteligenciju.

Lutnika su optužili ministar finansija Skot Besent i pojedini republikanci da je mjesecima kočio stavljanje singapurske kompanije "Megaspid" na crnu listu, iako postoje sumnje da je ta firma krijumčarila napredne "Envidija" čipove u Kinu.

Tramp bi trebalo da stigne u Kinu u srijedu, 18. novembra, na sastanke sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje /APEK/.

Očekuje se da će prisustvovati i ministar finansija Skot Besent, prenosi Srna.