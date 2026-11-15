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Lutnik će se pridružiti Trampu na putovanju u Kinu

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АТВ редакција
15.11.2026 21:25

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Predsjednik Donald Tramp pozdravlja ministra trgovine Hauarda Latnika na predizbornom skupu na aerodromu Pit-Grinvil, u utorak, 20. oktobra 2026. godine, u Grinvilu, u Sjevernoj Karolini.
Foto: Tanjug/AP Photo/Matt Ramey

Američki ministar trgovine Hauard Lutnik otputovaće ove sedmice u Kinu zajedno sa predsjednikom Donaldom Trampom, uprkos velikom političkom pritisku i kritikama sa kojima se suočava u Vašingtonu.

Lutnik će se pridružiti predsjedničkoj delegaciji u avionu "Er fors uan" na putu ka kineskom gradu Šenženu, objavio je portal "Baha".

U međuvremenu, u američkoj administraciji i Kongresu sve glasnije se spekuliše o Lutnikovoj smjeni zbog skandala u vezi sa izvozom naprednih čipova za vještačku inteligenciju.

Lutnika su optužili ministar finansija Skot Besent i pojedini republikanci da je mjesecima kočio stavljanje singapurske kompanije "Megaspid" na crnu listu, iako postoje sumnje da je ta firma krijumčarila napredne "Envidija" čipove u Kinu.

Tramp bi trebalo da stigne u Kinu u srijedu, 18. novembra, na sastanke sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje /APEK/.

Očekuje se da će prisustvovati i ministar finansija Skot Besent, prenosi Srna.

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Tagovi :

Hauard Latnik

Donald Tramp

Sjedinjene Američke Države

Kina

putovanje

Si Đinping

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