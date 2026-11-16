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Ozbiljna eskalacija: Ukrajinske snage gađale su Krimski most

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АТВ редакција
16.11.2026 07:33

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Ozbiljna eskalacija: Ukrajinske snage gađale su Krimski most

Ruska vojska nastavila je tokom noći da izvodi napade dronovima na lučku i željezničku infrastrukturu koja se koristi za snabdijevanje ukrajinske vojske.

Ruske snage odbile su intenzivan napad na Moskvu, a oboreno je preko 1.300 dronova iznad ruskih regiona.

Ukrajinske snage gađale su Krimski most

Oružane snage Ukrajine izvele su napad na Krimski most. Saobraćaj preko mosta biće ograničen približno do sredine dana, saopštio je šef Krima Sergej Aksjonov.

U Kerču je formiran operativni štab, a na otklanjanju posljedica angažovane su sve hitne službe.

Ruska artiljerija uništila komandna mjesta ukrajinskih snaga u Harkovskoj i Zaporoškoj oblasti

Posade samohodnih artiljerijskih sistema velike moći „Pion“, koje su dio ruske grupe snaga „Zapad“, uništile su komandna mjesta za upravljanje dronovima, bunkere, skladišta municije i koncentracije ljudstva Oružanih snaga Ukrajine u zoni specijalne vojne operacije u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Posade vučenih topova „Hijacint B” iz sastava grupe snaga „Istok” uništile su komandna mjesta za upravljanje dronovima Oružanih snaga Ukrajine u Zaporoškoj oblasti, navodi se u saopštenju.

(Sputnjik)

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Tagovi :

Ukrajina

Rusija

Krim

Krimski most

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