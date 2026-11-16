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Huang želi nazad na čelo Nvidije

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АТВ редакција
16.11.2026 08:58

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Izvršni direktor kompanije Nvidija Jensen Huang sluša dok predsjednik Donald Tramp govori tokom događaja u Američkom institutu za mir, 8. oktobra 2026. godine u Vašingtonu.
Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File/Tanjug

Bivši izvršni direktor i suosnivač američke tehnološke kompanije Nvidije, Džensen Huang, razgovarao je sa bliskim saradnicima o mogućnosti povratka na njeno čelo.

Dok njegove pristalice iz Silicijumske doline formiraju takozvani "krizni štab" kako bi lobirale za njegov povratak, svega nekoliko dana nakon što je podnio ostavku zbog izvještaja o ljubavnim vezama sa ženom osumnjičenom za špijunažu u korist Kine i jednom od zaposlenih u kompaniji, piše "Fajnenšel tajms" (FT) pozivajući se na izvore.

Prema navodima više izvora upoznatih sa situacijom, Huang razmatra mogućnost povratka u kompaniju, dok upravni odbor Nvidije sprovodi nezavisnu istragu o njegovom ponašanju koje je izazvalo ozbiljnu krizu rukovođenja u kompaniji čija se tržišna vrijednost procjenjuje na četiri biliona dolara.

Jedan od Huangovih saveznika rekao je za FT da grupa rukovodilaca iz Silicijumske doline formira svojevrsni "krizni štab" kako bi lobirala za povratak bivšeg direktora Nvidije, kao i da će pokušati da obezbijedi podršku Bijele kuće.

"Svi koji nešto znače u tehnološkoj industriji, izvan vodećih istraživačkih laboratorija, vole Džensena", rekao je taj izvor, dodajući da Huang podržava ovu inicijativu.

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Džensen Huang

Nvidija

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