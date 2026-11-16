Tajland: U požaru u radnji poginulo 11 ljudi

U požaru koji je zahvatio prodavnicu na ostrvu Puket na jugu Tajlanda rano jutros poginulo je 11, a povrijeđeno 16 lica, saopštila je policija.

Požar, koji je izbio u zgradi gdje se nalazila firma za iznajmljivanje vozila, kasnije se proširio na nekoliko obližnjih zgrada.

Vatra je buknula u 3.17 časova po lokalnom vremenu, a vatrogascima je bilo potrebno oko dva sata da ga stave pod kontrolu, saopštile su tajlandske vlasti.

Petnaest povrijeđenih su državljani Tajlanda, a jedan Mjanmara. Među poginulima i povrijeđenima nema turista, objavila je policija.

U toku je istraga o uzroku požara.

Zgrada se nalazi u urbanom dijelu grada, blizu popularne plaže Patong, na zapadnoj obali Puketa, prenosi Srna.