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Tajland: U požaru u radnji poginulo 11 ljudi

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АТВ редакција
16.11.2026 08:29

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Na ovoj fotografiji, snimljenoj mobilnim telefonom i koju je dostavila Fondacija Kusoldarm iz Puketa, pripadnici spasilačkih službi iznose nastradale sa mjesta požara koji je izbio u prodavnici za iznajmljivanje motocikala u prizemlju stambene zgrade na Puketu, na Tajlandu, u ponedjeljak, 16. novembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/Kusoldharm Phuket Foundation via AP

U požaru koji je zahvatio prodavnicu na ostrvu Puket na jugu Tajlanda rano jutros poginulo je 11, a povrijeđeno 16 lica, saopštila je policija.

Požar, koji je izbio u zgradi gdje se nalazila firma za iznajmljivanje vozila, kasnije se proširio na nekoliko obližnjih zgrada.

Vatra je buknula u 3.17 časova po lokalnom vremenu, a vatrogascima je bilo potrebno oko dva sata da ga stave pod kontrolu, saopštile su tajlandske vlasti.

Petnaest povrijeđenih su državljani Tajlanda, a jedan Mjanmara. Među poginulima i povrijeđenima nema turista, objavila je policija.

U toku je istraga o uzroku požara.

Zgrada se nalazi u urbanom dijelu grada, blizu popularne plaže Patong, na zapadnoj obali Puketa, prenosi Srna.

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Tagovi :

Tajland

požar

poginuli

spasavanje

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