Tajland: U požaru u radnji poginulo 11 ljudi

Autor:ATV redakcija
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U požaru koji je zahvatio prodavnicu na ostrvu Puket na jugu Tajlanda rano jutros poginulo je 11, a povrijeđeno 16 lica, saopštila je policija.
Požar, koji je izbio u zgradi gdje se nalazila firma za iznajmljivanje vozila, kasnije se proširio na nekoliko obližnjih zgrada.
Vatra je buknula u 3.17 časova po lokalnom vremenu, a vatrogascima je bilo potrebno oko dva sata da ga stave pod kontrolu, saopštile su tajlandske vlasti.
Petnaest povrijeđenih su državljani Tajlanda, a jedan Mjanmara. Među poginulima i povrijeđenima nema turista, objavila je policija.
U toku je istraga o uzroku požara.
Zgrada se nalazi u urbanom dijelu grada, blizu popularne plaže Patong, na zapadnoj obali Puketa, prenosi Srna.
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