Tone teretni brod u Crnom moru

Bugarska je primila signal za pomoć sa teretnog broda koji tone u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Sofije u Crnom moru, saopšteno je iz bugarskog Ministarstva saobraćaja.

U saopštenju se navodi da brod pod somalijskom zastavom, sa 12 članova posade, prevozi tri tone pšenice, te da je plovio iz Rumunije za Egipat.

U ovom trenutku nije poznato šta se dešava sa posadom.

Iz Ministarstva dodaju da su dva bugarska, jedan rumunski i jedan turski brod poslati na lice mjesta.

Nije jasan uzrok incidenta koji je uslijedio nakon niza napada dronovima na brodove kod obale Bugarske i Rumunije tokom posljednjih sedmica, prenosi Srna.