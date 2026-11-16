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Tone teretni brod u Crnom moru

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АТВ редакција
16.11.2026 11:52

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Granični policajci na patrolnom brodu mosta Balčik sprovode operacije u Crnom moru, suočavajući se sa sve većim prijetnjama po pomorsku bezbjednost, Sozopol, Bugarska, utorak, 27. oktobar 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/ Valentina Petrova

Bugarska je primila signal za pomoć sa teretnog broda koji tone u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Sofije u Crnom moru, saopšteno je iz bugarskog Ministarstva saobraćaja.

U saopštenju se navodi da brod pod somalijskom zastavom, sa 12 članova posade, prevozi tri tone pšenice, te da je plovio iz Rumunije za Egipat.

U ovom trenutku nije poznato šta se dešava sa posadom.

Iz Ministarstva dodaju da su dva bugarska, jedan rumunski i jedan turski brod poslati na lice mjesta.

Nije jasan uzrok incidenta koji je uslijedio nakon niza napada dronovima na brodove kod obale Bugarske i Rumunije tokom posljednjih sedmica, prenosi Srna.

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Tagovi :

Crno more

incident

Bugarska

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