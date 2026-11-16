Tone teretni brod u Crnom moru

Autor:ATV redakcija
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Bugarska je primila signal za pomoć sa teretnog broda koji tone u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Sofije u Crnom moru, saopšteno je iz bugarskog Ministarstva saobraćaja.
U saopštenju se navodi da brod pod somalijskom zastavom, sa 12 članova posade, prevozi tri tone pšenice, te da je plovio iz Rumunije za Egipat.
U ovom trenutku nije poznato šta se dešava sa posadom.
Iz Ministarstva dodaju da su dva bugarska, jedan rumunski i jedan turski brod poslati na lice mjesta.
Nije jasan uzrok incidenta koji je uslijedio nakon niza napada dronovima na brodove kod obale Bugarske i Rumunije tokom posljednjih sedmica, prenosi Srna.
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