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Slao čovjeku uznemirujuće poruke, prijetio da će mu pobiti porodicu

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АТВ редакција
16.11.2026 15:17

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Foto: Pexel/ Anna Shvets

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju do 48 časova osumnjičenom M. Ž. (31) zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

"Osumnjičenom se stavlja na teret da je predmetno krivično djelo izvršio u vremenskom periodu od avgusta mjeseca 2026. godine do 12. oktobra.2026. godine, jer je ugrozio sigurnost nekog lica prijetnjom da će napasti život i telo tog lica i njemu bliskog lica, na taj način što je u navedenom vremenskom periodu preko aplikacije ,"Viber" na broj oštećenog M. M, slao poruke u kojima mu prijeti da ća ga ubiti, da će mu pobiti porodicu, silovati mrtvu kćerku i ženu, slao mu fotografije na kojima se navodno nalazi, a koje poruke su kod oštećenog izazvale osjećaj ugroženosti", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Osumnjičeni je na zapisniku pred javnim tužiocem saslušan, kojom prilikom je negirao izvršenje krivčnog djela ugrožavanje sigurnosti.

"Zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni izvršio navedeno krivično djelo, javni tužilac je podnio nadležnom sudu predlog za određivanje pritvora jer postoje osobite okolnosti da će boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo i osobite okolnosti da će boravkom na slobodi ometati postupak uticajem na svjedoke", navodi se u saopštenju prenosi Telegraf.rs.

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