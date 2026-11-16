Penzionisan Milan Mojsilović, načelnik Generalštaba Vojske Srbije

General Milan Mojsilović, načelnik Generalštaba Vojske Srbije, penzionisan je na sopstveni zahtjev u 60. godini i nakon 42 godine staža.

Ukazom vršioca dužnosti predsjednika Republike, na osnovu člana 110 Zakona o Vojsci Srbije, danas je prestala profesionalna vojna služba, po sili zakona s pravom na penziju, generalu Milanu Mojsiloviću, dosadašnjem načelniku Generalštaba Vojske Srbije.

General Mojsilović je penzionisan na sopstveni zahtjev, u 60. godini života i sa više od 42 godine penzijskog staža.

Zakonom je definisano da oficiru u činu generala služba u Vojsci Srbije prestaje kada navrši 40 godina penzijskog staža i 58 godina života, s tim da se profesionalna vojna služba može produžiti do dvije godine, što je u slučaju generala Mojsilovića i učinjeno odlukom predsjednika Republike u julu 2025. godine.

Do postavljenja novog načelnika Generalštaba ovu dužnost obavljaće komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-potpukovnik Tiosav Janković, koji je ukazom vršioca dužnosti predsjednika Republike određen za zastupnika načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

Ko je general Milan Mojsilović

General Milan Mojsilović je svoju bogatu vojničku karijeru započeo 1986. godine kao vojnik na služenju vojnog roka u Školi rezervnih oficira oklopno-mehanizovanih jedinica Jugoslovenske narodne armije.

Završio je Vojnu akademiju, Komandno-štabnu školu i Školu nacionalne odbrane. U službi je napredovao od najnižeg vojničkog do najvišeg oficirskog čina. Obavljao je, između ostalog, dužnosti komandanta oklopne brigade, zamjenika komandanta Združene operativne komande u Generalštabu i komandanta Kopnene vojske. Službovao je u Banjaluci, Vršcu, Kruševcu, Pančevu, Beogradu, Vranju, Prokuplju, Kragujevcu i Nišu.

Ističući da mu je bila izuzetna čast da Otadžbini služi kao vojnik, oficir i prvi čovjek Vojske Srbije, general Mojsilović je svim oficirima, podoficirima, vojnicima i civilnim licima na službi u Vojsci Srbije uputio riječi zahvalnosti na požrtvovanosti u služenju Srbiji i savjesnom i stručnom vršenju dužnosti, ističući da je ponosan na njih i rezultate koje su zajedno ostvarili. Ukazao je da pripadnike Vojske Srbije krase vjernost Otadžbini, posvećenost profesiji, odgovornost i stručnost i izrazio nadu da će sa njegovim nasljednikom na čelu naša vojska nastaviti da jača u svim segmentima.