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Uhapšeni sadašnji i bivši dekan DIF-a u Novom Sadu

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АТВ редакција
16.11.2026 09:31

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Foto: ATV

Sadašnji i bivši dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) Univerziteta u Novom Sadu uhapšeni su danas zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili budžet Autonomne pokrajine Vojvodine za više od 19,5 miliona dinara.

Po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapšeni su aktuelni dekan Patrik Drid (P. D.) i bivši dekan fakulteta N. M.

Kako je saopšteno iz Tužilaštva, oni se sumnjiče da su iskorišćavanjem službenih ovlašćenja i nevršenjem službene dužnosti pribavili fakultetu protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 19.522.500 dinara.

Prema dosadašnjim rezultatima predistražnog postupka, osumnjičeni su izdavali u zakup prostor u vlasništvu Pokrajine, ali prihod od iznajmljivanja nisu uplaćivali u pokrajinski budžet, kako je zakonom propisano.

Umjesto toga, novac je korišćen za različite isplate zaposlenima na fakultetu.

Tužilaštvo sumnja i da su ugovori o zakupu fiktivno prikazivani kao ugovori o „organizaciji sportskih aktivnosti“, kako bi se prikrila stvarna namjena izdavanja prostora.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će u zakonskom roku biti privedeni na saslušanje u Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Na teret im se stavlja krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 359. Krivičnog zakonika Srbije.

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Tagovi :

Novi Sad

fakulteti

hapšenje

dekan

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