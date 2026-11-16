Meteorolozi otkrili kada stiže snijeg u niže predjele

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je srednjoročnu prognozu za iduće 2 sedmice i najavio snijeg u nižim krajevima. Odnosi se na period do kraja mjeseca.

U Bosni i Hercegovini idućih dana će biti pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Obilnije padavine moguće su na jugu i jugozapadu zemlje. Uz padavine, očekuje se umjeren vjetar, koji će duvati uglavnom iz smjera juga i jugozapada.

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Južni vjetar donijeće i temperature više od prosjeka za ovo doba godine. U jutarnjim satima moguća je magla u dolinama i uz riječne tokove, pri čemu je vjerovatnoća pojave magle veća u utorak i petak.

Posljednjeg radnog dana u sedmici, te tokom vikenda, u centralnim i sjevernim krajevima predviđa se postepeno razvedravanje, uz kraće sunčane periode.

Najniže temperature kretaće se između 7 i 13 u Bosni, a u južnoj Hercegovini između 11 i 16 stepeni. Dnevne maksimalne temperature dostizaće vrijednosti između 12 i 17, dok će na jugu biti i do 20 stepeni.

Stiže snijeg u niže predjele

Nestabilno vrijeme, praćeno kišom i blagim padom temperature, prognozira se i za početak iduće sedmice.

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Prema dostupnim prognostičkim modelima, krajem mjeseca u Bosni je moguć snijeg, kako u višim, tako i u nižim predjelima. Jutarnje temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 3 i 8, dok u Hercegovini mogu dostići do 11 stepeni. Dnevne maksimalne temperature kretaće se od 8 do 12, a na jugu zemlje do 15 stepeni.

Krajem mjeseca najniže temperature kretaće se u rasponu od -2 do 3 stepena, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.