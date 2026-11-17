Doktorica Alma Mulić, specijalistica neuropsihijatrije, podnijela je ostavku na mjesto šefice Odsjeka za liječenje duševnih bolesnika muškog pola na Odjelu psihijatrije Kantonalne bolnice Zenica, potvrđeno je za Zenit.ba.

Ostavku je podnijela zbog slučaja nasilja nad pacijentom na Odjelu psihijatrije, nakon kojeg je uhapšeno pet medicinskih tehničara ove zdravstvene ustanove.

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U ovom trenutku nije poznato ko će preuzeti rukovođenje odsjekom.

Petorici medicinskih tehničara Opštinski sud u Zenici odredio je pritvor do 30 dana zbog postojanja osnovane sumnje da su 5. novembra 2026. godine, tokom radnog vremena, fizički zlostavljali 24-godišnjeg pacijenta na Odsjeku muške urgentne psihijatrije. Pritvor je određen Benarisu Mahmiću, Harisu Vojiću, Kenanu Leki, Sedinu Skopljaku i Muhamedu Durmiš.

Prema navodima Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, pacijent je zadobio tjelesne povrede, a događaj je izazvao brojne reakcije javnosti, posebno nakon objavljivanja snimka nadzornih kamera.

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Menadžment Kantonalne bolnice Zenica ranije je saopštio da je poduzeo zakonske i institucionalne mjere radi utvrđivanja svih okolnosti događaja te da je nadležnim organima dostavio raspoložive dokaze, prenosi RadioSarajevo.

