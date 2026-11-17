U narednim danima očekuje se učestala pojava kiše, lokalno i vrlo obilne, uz uslove za grmljavinske pljuskove i olujne udare vjetra, dok stiže i sjeverno zahlađenje koje od petka donosi snijeg na planinama.

Prema najavi meteorologa amatera Marka Čubrila, ka našem regionu se sa Atlantika približava nova količina vlažnog i relativno toplog vazduha. Od sredine dana jače naoblačenje sa kišom zahvatiće zapadne i jugozapadne predjele, a tokom noći će se proširiti i na ostatak regiona.

Jačanje južnjaka i neobično toplo vrijeme

Južni vjetar biće u osjetnom pojačanju od sredine dana, pa se uveče na planinama i duž Jadrana očekuju olujni udari.

Tokom sutrašnjeg dana zadržaće se promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i lokalnim grmljavinskim pljuskovima, uz jak jugozapadni vjetar. Uprkos padavinama, biće relativno toplo uz maksimalne dnevne temperature od 16 do 23 stepena Celzijusa.

Premještanje hladnog fronta i pad temperature

U četvrtak slijedi novo pogoršanje sa kišom i pljuskovima. Sredinom dana i poslije podne, uz premještanje hladnog fronta sa sjevera, vjetar će nakratko okrenuti na jak i olujni sjeverozapadni, što će donijeti prvo zahlađenje.

„Od petka se očekuje promjena sinoptičkog trenda. Temperatura će biti u padu, kiša će se prorijediti, ali će je i dalje biti povremeno, dok bi na planinama preko 800 metara nadmorske visine za vikend kišu smijenio povremen snijeg”, navodi Čubrilo.

U petak će se maksimumi kretati od 6 do 13 stepeni, a u nedjelju od 4 do 10 stepeni Celzijusa, što i dalje nije dovoljno hladno za pojavu snijega u nižim predjelima.

Neizvjestan razvoj vremena krajem mjeseca

Jače zahlađenje i eventualni snijeg u nizijama stoje kao mogućnost poslije 26. novembra, ali je taj trend i dalje neizvjestan jer ga dugoročne prognoze trenutno ne podržavaju u potpunosti.

Za nekoliko dana biće poznato da li poslije 27. novembra slijedi prvo ozbiljnije zimsko zahlađenje ili će se zadržati tipičan jesenji trend.