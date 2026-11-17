Autor:ATV redakcija
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Loto rezultati 92. kola, koje je izvučeno 17.11.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva:
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 6.500.000 KM izvučeni su brojevi: 31, 9, 30, 35, 38, 18, 4.
U ovom kolu nije izvučena loto sedmica.
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 7.320.000 KM, izvučeni su brojevi: 33, 37, 21, 35, 24, 25, 38.
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 92. kolu iznosila je 520.000 KM, izvučeni su brojevi: 212632.
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
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