Preventivna kampanja besplatne kontrole tehničke ispravnosti motornih vozila danas će biti realizovana u Bratuncu i Vlasenici, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Besplatni tehnički pregledi organizovani su na parkingu ispred Auto-moto društva "Bratunac" od 8.00 do 10.00 časova, a u Vlasenici na raskrsnici kod benzinske stanice "Nestro" od 11.00 do 13.00 časova.

Preventivnu kampanju "Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima" organizuje Auto-moto savez Republike Srpske od 30. oktobra do 20. novembra, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Agencijom za bezbjednost saobraćaja.